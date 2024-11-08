BIST 100 Endeksi Yükselişte, Altın Fiyatları Düşüyor

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Bugün BIST 100 endeksi, 8.927,94 puan ile en düşük seviyesini, 9.195,83 puan ile en yüksek seviyesini gördü. Günün sonunda endeks, önceki kapanışa göre %2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan kapandı.

BIST 100 ve BIST 30 Endeksleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.939,40 puan ile %0,08 düşüşle başladı. Gün içerisinde 238,69 puan artarak 9.184,82 puandan kapanış yaptı. Aynı zamanda, BIST 30 endeksi de %3,04 değer kazanarak 10.163,88 puandan işlem görerek kapandı.

Mali endeks %3,31, hizmetler endeksi %2,11, sanayi endeksi %1,86 ve teknoloji endeksi %1,41 oranında kazanç sağladı. BIST 100 endeksine dahil olan şirket hisselerinden 86'sı değer kazanırken, 13'ü ise geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Turkcell bulundu.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Dolar Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.692 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %3 azalarak 2 milyon 950 bin lira seviyesine düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurlarına göre, doların alış fiyatı 34,2375 lira, satış fiyatı ise 34,3746 lira olarak belirlendi. Önceki değerler alışta 34,1525 lira, satışta ise 34,2893 liraydı.

Yurt dışı piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2940 ve dolar/yen paritesi 152,60 seviyesinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı ise %2,3 azalışla 73,5 dolara düştü.