BIST 100 Endeksi Yükselişte: Gün Sonu Durumu

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, gün içerisindeki dalgalanmaların ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazandı ve 9.300,30 puan ile günü tamamladı. Güne 9.196,02 puan ile başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.415,77 puan seviyelerini gördü.

Ayrıca borsa İstanbul'daki BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,00 puan ve yüzde 0,98 kazançla 10.296,48 puan üzerinde kapandı. Gün içinde BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i değer kazandı, 46'sı ise değer kaybetti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.601 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,7 azalarak 2 milyon 900 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,17, bileşik getirisi ise yüzde 43,01 seviyelerinde oluştu.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2878 lira, satışta 34,4252 lira olarak belirledi. TCMB'nin önceki efektif kur değerleri ise alışta 34,2888 lira, satışta 34,4262 lira şeklindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 155,00 seviyelerinde seyrediyor.

Ham Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 71,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.