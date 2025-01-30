BIST 100 Endeksi Yüzde 0,05 Artışla Kapatıldı

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,11 puan artışla 10.082,10 puan düzeyinde kapandı. Gün içerisinde en düşük 10.071,86 puan ve en yüksek 10.155,00 puan değerini gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak günü tamamladı.

Endekslerin Durumu

BIST 100 endeksi güne 18,38 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.095,36 puandan başladı. Gün sonunda ise mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken; teknoloji endeksi yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 1,63 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 11.214,89 puan ile kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaparken, 48'i geriledi. Bugünün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Bugün uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.790 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 3 milyon 192 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,04 olurken, bileşik getirisi yüzde 38,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların güncel efektif kurunu alışta 35,6960 lira, satışta 35,8391 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kuru ise alışta 35,6817 lira, satışta 35,8247 lira olmuştu.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 153,90 seviyelerinde seyretmektedir. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 76,2 dolardan işlem gördü.