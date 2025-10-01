BIST 100 Gün Ortası: Endeks %0,70 Düştü — Dolar 41,5920, Euro 48,8410

BIST 100 ilk yarıda %0,70 geriledi ve 10.935,03 puana indi; dolar 41,5920, avro 48,8410. Altının onsu 3.889 dolar, Brent 65,5 dolar.

BIST 100 Gün Ortası: Endeks %0,70 Değer Kaybetti

Piyasalarda ilk yarının bilançosu

Borsa İstanbul verilerine göre BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kaybederek 10.935,03 puana geriledi.

Dün 11.012,12 puandan kapanan endeks, güne 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 77,09 puan düşüşle 10.935,03 puana indi.

Endeksin günün ilk yarısındaki en düşük seviyesi 10.896,41, en yüksek seviyesi ise 10.992,82 puan olarak kaydedildi.

Günün ilk yarısında sektör bazında teknoloji endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 1,11, mali endeks yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, BIST 100'e dahil hisselerden 25'i yükselirken, 74'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri: ASELSAN, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler: avro/dolar 1,1730, sterlin/dolar 1,3470 ve dolar/yen 147,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5920 liradan, avro 48,8410 liradan satılıyor.

Emtia piyasalarında, uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 889 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 65,5 dolardan işlem görüyor.

