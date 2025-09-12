BIST 100 Gün Ortasında %0,62 Geriledi — Dolar 41,3720, Avro 48,5400

BIST 100 ilk yarıda %0,62 düşerek 10.319,03 puana geriledi; dolar 41,3720, avro 48,5400, altın ons 3.646,6 dolar seviyesinde.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:24
BIST 100 Gün Ortası: Endeks İlk Yarıda %0,62 Değer Kaybetti

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 10.319,03 puana düştü. Endeks, dün 10.382,89 puandan kapanmış; güne yüzde 0,07 azalışla 10.375,70 puandan başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 63,86 puan ve yüzde 0,62 değer kaybı kaydetti. Günün ilk yarısında en düşük 10.265,7, en yüksek ise 10.402,97 puanı gördü.

Sektör ve Hisse Hareketleri

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken; mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,85 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükseldi, 81'i düştü.

Günün en çok işlem gören hisse senetleri: Akbank, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C).

Döviz, Tahvil, Altın ve Petrol

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3720 lira ve avro 48,5400 lira seviyesinden satılıyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar 1,1720, sterlin/dolar 1,3550 ve dolar/yen 147,9 düzeyinde bulunuyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil için bugün valörlü işlemler saat 13.00 itibarıyla basit getiri yüzde 37,23, bileşik getiri yüzde 40,70 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 646,6 dolardan işlem görürken; Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 artışla 66,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.

