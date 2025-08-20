DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

BIST 100 Güne Yatay Başladı: Açılış 10.961,99

BIST 100 endeksi güne yatay başladı; açılış 10.961,99. Yatırımcılar FOMC tutanakları ve Powell’ın Jackson Hole konuşmasını takip ediyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:01
BIST 100 Güne Yatay Başladı: Açılış 10.961,99

Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yatay başladı

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da güne yatay seyirle 10.961,99 puan seviyesinden başladı.

Açılış ve önceki seans değerlendirmesi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 0,03 puan azalışla 10.961,99 puan seviyesine geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,87 ile turizm sektörü oldu.

Yurt içi ve yurt dışı gündem

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin; yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5
2
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı
3
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
4
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
5
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı
6
Küresel Plastik Anlaşması, Ekonomi ve İstihdam İçin Fırsatlar Sunuyor
7
2040'ta 206 Milyon EV Şarj Noktası Bekleniyor — Wood Mackenzie

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi