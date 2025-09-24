BIST 100 Günü %0,31 Artışla 11.366,93'ten Kapandı

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi günü %0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 11.133,23, en yüksek 11.423,66 seviyelerini gördü.

Güne 22,84 puan ve %0,20 artışla 11.354,59 puandan başlayan endeks, kapanışta 35,19 puan artarak 11.366,93 puana ulaştı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 9,76 puan ve %0,08 değer kazanarak 12.571,02 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %1,71 ve mali endeks %0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,16 ve sanayi endeksi %0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri: Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası.

Altın ve Tahvil

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3.752,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,5 azalışla 5 milyon 147 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,48, bileşik getirisi %39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz ve Uluslararası Piyasalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,3436, satışta 41,5093 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,3085, satışta 41,4740 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1741, sterlin/dolar paritesi 1,3453 ve dolar/yen paritesi 148,755 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %1,2 artışla 68,1 dolardan işlem görüyor.