BIST 100 Günü %0,33 Düşüşle 11.012,12'den Kapattı — Piyasa Özeti

BIST 100 Günü %0,33 Azalışla 11.012,12 Puandan Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.943,54 puanı ve en yüksek 11.070,32 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamladı. Endeks, kapanışta 36,00 puan azalış kaydetti.

Piyasa Ayrıntıları

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 1,22 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 12.179,74 puandan kapandı. Sektörler bazında; sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 46'sı prim yaparken, 53'ü geriledi ve 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Emtia, Tahvil ve Döviz Gelişmeleri

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 837 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4778, satışta 41,6440 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4694, satışta 41,6355 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar 1,1730, sterlin/dolar 1,3444 ve dolar/yen 147,990 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 azalışla 66 dolar seviyesinde işlem görüyor.