BIST 100 Günü 11.279,95'ten Kapattı — Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.244,28 ve en yüksek 11.334,42 puanı gördükten sonra, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı. Gün içinde kapanışa göre azalış 8,10 puan olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul

Endeks günü, açılışta 20,19 puan ve yüzde 0,18 artışla 11.308,24 puandan başlasa da seans boyunca dalgalanma gösterdi. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 19,30 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 12.403,90 puandan kapandı.

Önceki kapanışlara göre sektör bazında mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 artarken, teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 51'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Tahvil

Uluslararası piyasalarda altının onsu, saat 18.30 itibarıyla 3 bin 475,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 4 milyon 584 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,74, bileşik getirisi ise yüzde 38,93 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz ve Emtia

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0091, satışta 41,1735 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,9154, satışta 41,0794 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla pariteler şu düzeydeydi: avro/dolar 1,1705, sterlin/dolar 1,3548 ve dolar/yen 147,272.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 artışla 68,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.