BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.048,11 Puana Geriledi

BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca en düşük 11.022,97 puanı ve en yüksek 11.288,32 puanı gördükten sonra, önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan kapandı. Endeks gün içinde açılışta 63,40 puan ve yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puandan başlamıştı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 162,89 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.148,32 puandan günü tamamladı.

Sektör ve Hisse Performansı

Sektör bazında, önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. BIST 100 kapsamındaki hisselerin 27'si prim yaparken, 73'ü geriledi. Günün en çok işlem gören hisseleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding oldu.

Emtia, Tahvil ve Döviz Verileri

Uluslararası piyasalarda altının onsu, saat 18.30 itibarıyla 3.640,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4.970.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2121, satışta 41,3773 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 41,1873, satışta 41,3523 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1787, sterlin/dolar paritesi 1,3557 ve dolar/yen paritesi 147,942 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 67,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.