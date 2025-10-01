BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 11.220,22 Puana Ulaştı

BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü pozitif bir seyirle tamamlayarak yatırımcılara olumlu bir kapanış sundu.

Gün Sonu Verileri

BIST 100 endeksi, günü %1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 208,10 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 162,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi günü %3,46 yükselişle tamamlarken, holding endeksi %1,64 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla prim yapan finansal kiralama faktoring sektörü %4,29 ile öne çıktı; en çok değer kaybeden ise menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu (%0,64 düşüş).

Piyasa Gelişmeleri ve Makro Veriler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından pozitif bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi de genele yayılan alımlarla günü artıda kapattı.

Yurt içi verilerde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylül ayında 46,7'ye geriledi. Yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı Eylül'de beklentilerin aksine 32 bin kişilik azalış kaydetti.

Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret ettiğini belirterek, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin sürdüğünü kaydetti.

Yarın İçin Beklenen Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri'nin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç; 11.100 ve 11.000 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.