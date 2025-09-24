BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 11.366,93 Puana Yükseldi

BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

Gün sonu verileri ve piyasa görünümü

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 35,19 puan artış kaydetti.

Toplam işlem hacmi 167,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 7,77 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 1,57 ile inşaat sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD kaynaklı makro ekonomik verilerin oluşturduğu karışık seyre karşın BIST 100 günü pozitif bir performansla tamamladı.

Yurt içi veriler ve beklentiler

Yurt içinde, Reel Kesim Güven Endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye geriledi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise Eylül'de bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistikleri'nin; yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları ile ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ve işsizlik maaşı başvuruları'nın takip edileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler

Teknik açıdan analistler, BIST 100 için direnç seviyelerini 11.500 ve 11.600, destek seviyelerini ise 11.300 ve 11.200 puan olarak not ediyor.