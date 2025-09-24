BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 11.366,93 Puana Yükseldi

BIST 100, yüzde 0,31 artışla 11.366,93 puandan kapandı; işlem hacmi 167,8 milyar lira. Finansal kiralama öne çıktı, inşaat geriledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:31
BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 11.366,93 Puana Yükseldi

BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

Gün sonu verileri ve piyasa görünümü

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 35,19 puan artış kaydetti.

Toplam işlem hacmi 167,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 7,77 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 1,57 ile inşaat sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD kaynaklı makro ekonomik verilerin oluşturduğu karışık seyre karşın BIST 100 günü pozitif bir performansla tamamladı.

Yurt içi veriler ve beklentiler

Yurt içinde, Reel Kesim Güven Endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye geriledi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise Eylül'de bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistikleri'nin; yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları ile ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ve işsizlik maaşı başvuruları'nın takip edileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler

Teknik açıdan analistler, BIST 100 için direnç seviyelerini 11.500 ve 11.600, destek seviyelerini ise 11.300 ve 11.200 puan olarak not ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı
2
Avrupa Borsalarında Karışık Başlangıç
3
Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları
4
Ziraat Katılım SPK'ye başvurarak halka arz sürecini başlattı
5
BIST 100 Günü %0,31 Artışla 11.366,93'ten Kapandı
6
Chery Hong Kong Borsası'nda: Halka Arzdan 1,2 Milyar Dolar Bekleniyor
7
BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 11.366,93 Puana Yükseldi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası