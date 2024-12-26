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BIST 100 Günü Yüzde 0,33 Kazançla Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 9.949,01 puandan kapatarak yüzde 0,33 değer kazandı. Altın ve dövizdeki güncel veriler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:39
BIST 100 Günü Yüzde 0,33 Kazançla Tamamladı

BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerleri

Orta Vadeli Piyasa verilerine göre, Borsa İstanbul'da gün sonu itibarıyla BIST 100 endeksi 32,79 puan artarak 9.949,01 puandan kapandı. Güne ise 46,24 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.962,46 puandan başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 9.890,88 puanı, en yüksek 10.050,56 puanı gördü.

Sektörel Gelişmeler

Mali endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 0,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 28,95 puan artışla 10.910,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaparken, 44'ü geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasasında Son Durum

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.635 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin lira olarak belirlendi ve bu da yüzde 0,5 artış gösterdi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 37,66, bileşik getirisi ise yüzde 41,21 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1787 lira, satışta 35,3196 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,1916 lira, satışta 35,3326 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 157,90 düzeyinde işlem yapmaktadır. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 73,3 dolardan işlem görüyor.

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