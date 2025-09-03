DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,25%
ALTIN
4.719,1 -0,94%
BITCOIN
4.620.520,41 -0,78%

BIST 100 günü yüzde 1,29 kayıpla 10.737,68 puandan kapattı

BIST 100, günü yüzde 1,29 düşüşle 10.737,68 puandan kapattı; BIST 30 geriledi, altın ons 3 bin 564,7 dolar, Londra Brent 67,4 dolar.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:40
BIST 100 günü yüzde 1,29 kayıpla 10.737,68 puandan kapattı

BIST 100 günü yüzde 1,29 düşüşle 10.737,68 puandan kapattı

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,07 puan azalışla önceki kapanışının hemen altında, 10.877,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.612,31 puanı, en yüksek 10.877,45 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı. Endeks, gün boyunca toplam 139,8 puan azalış kaydetti.

Sektörler ve Hisseler

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 194,52 puan ve yüzde 1,63 değer kaybederek 11.711,21 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,64, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 2,16 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 68'i geriledi. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın, Tahvil ve Döviz

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 564,7 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 4 milyon 708 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,20, bileşik getirisi yüzde 40,67 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0563, satışta 41,2208 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0480, satışta 41,2125 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1679, sterlin/dolar paritesi 1,3445 ve dolar/yen paritesi 148,1 düzeyinde seyrediyor.

Emtia Piyasaları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 azalışla 67,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Bayburt-Gümüşhane Havalimanı altyapısı tamamlandı — 2026 hedefi
2
Batman'da 100 Arıcıya Parazitlerle Mücadele İçin Oksalik Asit Makinesi Desteği
3
BIST 100 günü yüzde 1,29 kayıpla 10.737,68 puandan kapattı
4
ABD'de JOLTS: Temmuzda Açık İş Sayısı Beklentilerin Altında
5
Tekirdağ'da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı Açıldı
6
BIST 100 %1,29 Geriledi: Borsa İstanbul 10.737,68'den Kapandı
7
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda %1,3 azaldı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor