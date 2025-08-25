DOLAR
BIST 100 Haftaya Rekorla Başladı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıkarak rekor seviyeden açıldı; Powell'ın güvercin mesajları ve TCMB kararı piyasaları etkiledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:00
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Geçen işlem günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla tamamlamıştı.

Piyasa Performansı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 1,33 ile kimya petrol plastik oldu.

Piyasa Dinamikleri ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisi güçlenirken, bu gelişme yurt içi piyasalarda da pozitif yansıma yarattı. Bu etkiyle BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

