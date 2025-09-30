BIST 100 İlk Yarıda %0,43 Geriledi — İşsizlik ve Dış Ticaret Verileri Etkiledi

BIST 100 ilk yarıda %0,43 düşüşle 11.001,16 puana geriledi; işlem hacmi 56,3 milyar lira. İşsizlik %8,5, dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:17
Borsa İstanbul endeksi günün ilk yarısını negatif kapattı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 11.001,16 puana indi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 46,96 puan azalış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 56,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi. En fazla yükselen sektör yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok düşen yüzde 8,11 ile finansa kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD kaynaklı bütçe anlaşmazlıkları ve federal hükümetin kapanabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel olarak günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Yurt içi verilerde ise Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 oldu. İhracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar seviyesine, ithalat ise yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolar seviyesine düştü. Böylece dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolar olarak kaydedildi.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 için 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.

