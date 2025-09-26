BIST 100 İlk Yarıda %1,04 Geriledi: Borsa İstanbul 11.259,28 Puana Düştü

BIST 100, ilk yarıda %1,04 düşüşle 11.259,28'e indi; işlem hacmi 55,6 milyar lira. Bankacılık ve holding endeksleri geriledi, sigorta sektörü yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:10
Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında dalgalı bir seyir sonrası satış baskısıyla karşılaştı ve değer kaybetti.

Piyasa Verileri

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,27 puan ve yüzde 1,04 azalışla 11.259,28 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 55,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörel bazda, bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 1 ile sigorta olurken, en çok düşen sektör yüzde 2,74 ile metal ana sanayisi olarak kaydedildi.

Küresel Gelişmeler ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Bu gelişmeler BIST 100'de satış ağırlıklı bir kapanışa zemin hazırladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.050 puanın destek, 11.350 ve 10.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğu kaydedildi.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?