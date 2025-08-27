DOLAR
41,04 0%
EURO
47,58 0,59%
ALTIN
4.453,4 0,44%
BITCOIN
4.564.906,34 0,1%

BIST 100 İlk Yarısı Geriledi: 11.452,38 Puana İndi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,67 azalışla 11.452,38 puana geriledi; işlem hacmi 62,4 milyar lira, banka ve holding endeksleri geriledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:28
BIST 100 İlk Yarısı Geriledi: 11.452,38 Puana İndi

BIST 100 İlk Yarısı Geriledi: 11.452,38 Puana İndi

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,67 değer kaybederek 11.452,38 puana geriledi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 77,43 puan ve yüzde 0,67 azalışla 11.452,38 puanda bulundu. Toplam işlem hacmi 62,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,68 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,76 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 11.565,02 puanı gördükten sonra genel kar satışlarıyla değer kaybederek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek, 11.550 ve 11.650 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 550 lira
2
Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da %1,5 azaldı
3
TİM'e İSTKA'dan 40 milyon lira destek: Üç ikiz dönüşüm projesi onaylandı
4
COF'25 Başlıyor: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3-6 Eylül'de
5
Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi
6
ENAG açıkladı: Haziran ayında enflasyon 4,27 arttı!
7
Rusya'dan Norveç'e Uyarı: Rosrybolovstvo Balıkçı Gemilerine Erişimi Kapatabilir

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava