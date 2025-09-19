BIST 100 İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı: 11.110,17 Puana Çıktı

BIST 100, günün ilk yarısında %0,56 artışla 11.110,17 puana çıktı; bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif seyir izlendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:30
Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak 11.110,17 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 62,06 puan artış kaydetti. Günün ilk yarısındaki işlem hacmi 50 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yatırımcılara öncülük ederek yüzde 1,43 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,38 yükseldi. Sektör endekslerinde en fazla düşüş ise yüzde 2,36 ile spor sektöründe görüldü.

Uluslararası Etki ve Teknik Seviyeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli duruşu sonucu karışık bir seyir izleniyor. Buna karşın BIST 100, bankacılık endeksinin desteğiyle ilk yarıyı pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu vurgulayarak teknik açıdan 11.250 ve 11.350 puan seviyelerini direnç; 11.050 ve 10.950 puan seviyelerini ise destek konumunda gösteriyor.

