BIST 100 yükseldi: Borsa İstanbul 10.897,75 puana çıktı

BIST 100 günün ilk yarısında yükseliş kaydetti

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 10.897,75 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,23 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi ise yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 1,79 ile bilişim, en çok düşen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu.

Gün İçi Hareket ve Teknik Seviyeler

BIST 100 endeksi, güne alıcılı bir seyirle başlayıp 10.928,38 puanı test ettikten sonra yükselişini bir miktar törpülese de, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu ile yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.