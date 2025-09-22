BIST 100 Yükseldi: İlk Yarıda %2,07 Artışla 11.527,79

BIST 100, günün ilk yarısında %2,07 yükselerek 11.527,79 puana çıktı; işlem hacmi 86,8 milyar lira. Trump-Erdoğan görüşmesi piyasalarda izleniyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:17
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,07 değer kazanarak 11.527,79 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 233,31 puan ve yüzde 2,07 artışla işlem gördü. Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu.

Sektörler ve performans

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 5,02 ile madencilik kaydederken, en fazla düşüşü yüzde 6,36 ile finansal kiralama faktoring yaşadı.

Gündem: Trump-Erdoğan görüşmesi ve piyasa beklentileri

BIST 100, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

