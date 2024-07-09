Bitcoin bir anda paraşütsüz çakıldı! Kripto yatırımcıları dikkat: Korkutan haber geldi

Son günlerde Bitcoin'de gözlenen sert düşüşler, piyasada büyük bir dalgalanma yaratıyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saat içinde %6,94'lük bir değer kaybıyla 55 bin dolar seviyelerine geriledi.

Bu düşüşün arkasındaki ana nedenler arasında, ABD'de politik ve regülasyonel belirsizliklerin etkisi yer alıyor. Özellikle, geçtiğimiz günlerde yapılan ilk tartışmadan sonra Donald Trump'ın performansındaki endişeler ve Demokrat Parti'nin muhtemel başkan adayı olarak daha az kripto para dostu bir adayın gösterilme olasılığı piyasaları tedirgin ediyor.

Buna ek olarak, Mt. Gox borsasının 2014 yılında yaşanan hack olayı sonrası mağdur yatırımcılara yapılan varlık dağıtım sürecinin başlaması da Bitcoin fiyatlarındaki düşüşte etkili olabilir. Bu süreç, piyasada likiditeyi etkileyerek satış baskısını artırabilir.





Teknik analiz uzmanları ise, Bitcoin'in teknik seviyelerdeki kırılganlığını vurgulayarak, mevcut düşüş trendinin kısa vadeli destek seviyelerine yönelik riskleri artırdığını belirtiyorlar.

Bugün açıklanacak ABD istihdam verileri de kripto para piyasalarında oynaklığı artırabilecek potansiyele sahip. Bu verilerin beklentilerin altında gelmesi veya piyasalarda beklenenden farklı bir tepki yaratması durumunda Bitcoin fiyatlarında daha fazla dalgalanma yaşanabilir.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki son düşüşlerin altında karmaşık ve çok yönlü etkenlerin bulunduğunu söylemek mümkün.

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