Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bitcoin bir anda paraşütsüz çakıldı! Kripto yatırımcıları dikkat: Korkutan haber geldi

Bitcoin yatırımcıları saç baş yoluyor! Düşüş seyri daha ne kadar devam edecek? İşte uzmanların tahmini...

Yayın Tarihi: 09.07.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 00:16
Bitcoin bir anda paraşütsüz çakıldı! Kripto yatırımcıları dikkat: Korkutan haber geldi

Son günlerde Bitcoin'de gözlenen sert düşüşler, piyasada büyük bir dalgalanma yaratıyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saat içinde %6,94'lük bir değer kaybıyla 55 bin dolar seviyelerine geriledi.

Bu düşüşün arkasındaki ana nedenler arasında, ABD'de politik ve regülasyonel belirsizliklerin etkisi yer alıyor. Özellikle, geçtiğimiz günlerde yapılan ilk tartışmadan sonra Donald Trump'ın performansındaki endişeler ve Demokrat Parti'nin muhtemel başkan adayı olarak daha az kripto para dostu bir adayın gösterilme olasılığı piyasaları tedirgin ediyor.

Buna ek olarak, Mt. Gox borsasının 2014 yılında yaşanan hack olayı sonrası mağdur yatırımcılara yapılan varlık dağıtım sürecinin başlaması da Bitcoin fiyatlarındaki düşüşte etkili olabilir. Bu süreç, piyasada likiditeyi etkileyerek satış baskısını artırabilir.

bitcoin

Teknik analiz uzmanları ise, Bitcoin'in teknik seviyelerdeki kırılganlığını vurgulayarak, mevcut düşüş trendinin kısa vadeli destek seviyelerine yönelik riskleri artırdığını belirtiyorlar.

Bugün açıklanacak ABD istihdam verileri de kripto para piyasalarında oynaklığı artırabilecek potansiyele sahip. Bu verilerin beklentilerin altında gelmesi veya piyasalarda beklenenden farklı bir tepki yaratması durumunda Bitcoin fiyatlarında daha fazla dalgalanma yaşanabilir.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki son düşüşlerin altında karmaşık ve çok yönlü etkenlerin bulunduğunu söylemek mümkün.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş şok uyarıyı yaptı! Altın almak için beklemeyin: O tarihte füze gibi uçacak

En düşük emekli maaşına yeni ayar! Hesaplar yenilendi: 10.000 TL alan emekliler dikkat

Ayak nasırına iki malzemeli çözüm! Limon suyuyla karıştırınca nasır kendiliğinden soyuluyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL ihtiyaç kredisi! Başvurmayan bin pişman oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

İslam Memiş şok uyarıyı yaptı! Altın almak için beklemeyin: O tarihte füze gibi uçacak

Bitcoin bir anda paraşütsüz çakıldı! Kripto yatırımcıları dikkat: Korkutan haber geldi

Promosyon rakamları uçuşa geçti! 38.200 TL koşulsuz şartsız şak diye hesaplara yatırılacak

Listede adı olanlara uçak bileti yüzde 50 indirimli! Bu şartı sağlamak gerekiyor

Elinde bu altından olan yandı! Artık satamayacaksınız: Kuyumcuya giden eli boş dönüyor

Tapu sahiplerine son 90 gün uyarısı! Başvuru yapmayanın tapusu elden gidebilir

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL ihtiyaç kredisi! Başvurmayan bin pişman oluyor

Ayak nasırına iki malzemeli çözüm! Limon suyuyla karıştırınca nasır kendiliğinden soyuluyor

Topuk çatlaklarını silip süpürüyor! Tek karışımla pamuk gibi topuklara kavuşun

Bu şartı taşıyanlar elektrik faturası ödemeyecek! Tüm elektrik faturaları silindi

En düşük emekli maaşına yeni ayar! Hesaplar yenilendi: 10.000 TL alan emekliler dikkat

Emekli promosyonu almayanlar dikkat! 7 bankada promosyon fırtınası başladı: İşte en yüksek rakam!