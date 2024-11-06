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Bitcoin, Donald Trump'ın Kazanma Beklentisi ile Rekor Kırdı

Bitcoin fiyatı, Trump'ın başkanlığı kazanabileceği umuduyla 75 bin doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 06:37
Bitcoin, Donald Trump'ın Kazanma Beklentisi ile Rekor Kırdı

Bitcoin Fiyatında Tarihi Yükseliş

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri sırasında oy sayımı devam ederken, Bitcoin fiyatı, Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın zafer ihtimaline yönelik beklentilerle rekor tazeledi. Kripto para birimi, 75 bin 11 dolar seviyesine çıkarak yeni bir zirve kaydetti.

Seçim Sonuçları ve Delegeler

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee gibi birçok eyalette sonuçlar açıklanmış durumda. Bu verilere göre, Donald Trump 27 eyalette 188 delege kazanırken, rakibi Demokrat Partinin adayı Kamala Harris 99 delege ile sınırlı kaldı.

Oy sayımının devam etmesi, Bitcoin fiyatındaki yükselişi hızlandırdı. Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla kripto paranın fiyatı 73 bin 886 dolardan işlem görmekteydi.

Piyasa Verileri

Diğer piyasa dinamiklerine bakıldığında, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 15 baz puan artışla %4,44 seviyesine yükseldi. Ayrıca, dolar endeksi de %1,5 artarak 10,95 değerine ulaştı.

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