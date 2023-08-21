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Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem

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Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem
Kripto para piyasaları, son dönemde sert bir düşüş yaşayarak Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoin'lerin değerlerinde önemli düşüşlere neden oldu. Bu dalgalanmaların ardında, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın etkisinin olduğu düşünülüyor. İşte detaylar...

Kripto para piyasaları, son dönemde yaşanan sakinliğin ardından sert bir düşüşle sarsıldı. Coingecko verilerine göre, son 24 saat içinde piyasalar yüzde 7,3'lük bir düşüş yaşayarak toplam değerini 1,1 trilyon doların altına çekti.

Bu düşüşün en önemli etkileneni ise Bitcoin oldu. Dijital varlık piyasasının lokomotifi olarak kabul edilen Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 7,9 oranında değer kaybederek 26.366 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüşün zirvesinde 25.649 dolar gibi bir değere kadar gerilediği görüldü.

bitcoin

Ethereum da Bitcoin gibi düşüşten nasibini aldı. Son 24 saat içerisinde yüzde 7'lik bir düşüş yaşayan Ethereum, fiyatını bin 671 dolara çekti. Ripple (XRP) ise yaklaşık yüzde 17'lik bir değer kaybıyla 49 cent seviyesine indi. Dogecoin (DOGE) ise yüzde 10'luk bir düşüş yaşayarak fiyatı 6,1 cente geriledi.

Bu sert düşüşün arkasında, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor. Özellikle Musk'ın şirketi SpaceX'ın 2021 ve 2022 yıllarında 378 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirmesi, kripto para piyasalarında dalgalanmalara neden olmuş olabilir. Ayrıca, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin miktarının da piyasaları etkileyen bir faktör olduğu gözlemleniyor.

Kripto para piyasalarının doğası gereği volatil olduğu ve fiyatların anlık olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Haberler, açıklamalar ve çeşitli olaylar, kripto varlıkların değerlerinde büyük dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar, piyasa hareketlerini yakından takip etmeli ve riskleri dikkatlice değerlendirmelidir.

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