Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem

Kripto para piyasaları yakın zamanda önemli bir düşüş yaşadı. Bu durumun özellikle Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoin'ler üzerindeki etkisi merak ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP gibi önde gelen kripto varlıklarının hem dolar hem de Türk Lirası cinsinden güncel değerleri, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Detaylar aşağıda...





KRİPTO PARA PİYASASINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kripto para piyasaları durgunluktan ani bir düşüşe geçiş yaptı.

Son 24 saat içinde yaşanan verilere göre, piyasalar yüzde 7.3'lük büyük bir düşüş yaşayarak 1.1 trilyon doların altına geriledi.

Bu düşüşün öncüsü Bitcoin oldu. BTC, yüzde 7.9'luk bir düşüşle 26,366 seviyesine kadar geriledi. Son 24 saat içinde ulaştığı en düşük seviye ise 25,649 dolar olarak kaydedildi.

Ethereum da yüzde 7'lik bir değer kaybı yaşayarak 1,671 dolara kadar indi. Ripple (XRP) ise neredeyse yüzde 17'lik bir düşüşle 49 cent seviyesine geriledi. Dogecoin de yüzde 10'luk bir düşüşle 6.1 cent seviyesine düştü. İşte diğer ayrıntılar...

Kripto para piyasalarındaki son düşüşte Elon Musk'ın etkisi olabilir mi? Ünlü Tesla ve SpaceX CEO'su, kripto dünyasında önemli bir figür olarak dikkat çekiyor. Son haberlere göre, Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, 2021 ve 2022 yıllarında toplamda 378 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Ancak diğer yandan, Musk'ın Tesla şirketinin sahip olduğu Bitcoin'ler ise hala ellerinde duruyor.