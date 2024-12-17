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Bitcoin Fiyatı 107 Bin Doları Aştı: Yüzde 2,48 Artışla Rekor Kırdı

Bitcoin, Donald Trump'ın başkanlığına bağlı gelişmelerle 107 bin dolar seviyesini geçti. Kripto para piyasası 3,74 trilyon doları aştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:22
Bitcoin Fiyatı 107 Bin Doları Aştı: Yüzde 2,48 Artışla Rekor Kırdı

Bitcoin Fiyatında Tarihi Zirve: 107 Bin Doları Geçti

Bitcoin, son 24 saatte %2,48'den fazla değer kazanarak, ilk kez 107 bin doların üzerine çıkarak 107 bin 780 dolar seviyesine ulaştı. Bu değer artışında, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın Bitcoin rezervleri oluşturacağına dair beklentiler önemli bir rol oynadı.

Coinmarketcap analizi verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri %1,33 artarak 3,74 trilyon doları aştı. Bitcoin'in bu yükselişi, Trump’ın dijital varlıklara olan sıcak bakışından ve ABD’de stratejik Bitcoin rezervi oluşturma planlarından kaynaklanıyor.

Trump'ın Kripto Para Vizyonu

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında dijital varlıkları destekleme hedefinde bulunarak, ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” haline getireceğini belirtmişti. Trump’ın bir “ulusal Bitcoin rezervi planı” da dikkat çekiyor.

Baz Farklılıklar ve Piyasa Etkileri

Analistler, büyük merkez bankalarının faiz indirimleri bekleyişinin de Bitcoin fiyatını desteklediğini ifade ediyor. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yarın yapılacak 25 baz puanlık indirim beklentisi, piyasalarda doğrulanmış durumda.

Buna ek olarak, MicroStrategy adlı yazılım şirketinin Bitcoin alımına devam etmesi, kripto para biriminin değerini artırıyor. Şirketin CEO’su Michael Saylor, MicroStrategy’yi bir Bitcoin şirketine dönüştürme yönünde planlar yapıyor. 2020 yılının Ağustos ayından bu yana kripto para birimini rezerv varlıklar stratejisinin bir parçası haline getiren MicroStrategy, 23 Aralık’tan itibaren Nasdaq-100 endeksine dahil edilecek.

Diğer Kripto Para Birimlerine Olumlu Etki

Bitcoin'deki bu değer artışı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 7 günde %7’den fazla değer kazanarak 4 bin dolar seviyesinin üzerine yeniden çıkmayı başardı.

Bitcoin'in yükselişi, kripto para yatırımcıları tarafından büyük bir ilgi ve umutla karşılanıyor. Küresel piyasalardaki bu gelişmeler, dijital para birimlerine olan güveni artırmakta.

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