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Bitcoin Fiyatı Donald Trump İle 81 Bin Doları Aştı

Bitcoin, Donald Trump'ın dijital varlıklara olumlu bakışıyla 81 bin doları geçti. 2023 başından bu yana %66 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:45
Bitcoin Fiyatı Donald Trump İle 81 Bin Doları Aştı

Bitcoin Fiyatı Rekor Kırdı

Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakısı ve kripto yanlısı temsilcilerin yer alacağı Kongre beklentisiyle ilk kez 81 bin doların üzerine çıktı.

Küresel Kripto Pazarında Artış

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 3,21 artarak 2,71 trilyon doları aştı.

Donald Trump’ın Vaadi

Bitcoin'in fiyatı, Trump’ın seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermesiyle son 24 saatte %3’ten fazla değer kazandı. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

Bitcoin Fiyatında Yükseliş

Bugün Asya piyasalarında Bitcoin, ilk kez 81 bin doları aşarak 81 bin 858 dolar seviyesine yükseldi. TSİ 09.31 itibarıyla 81 bin 263 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise %17'yi aştı.

Tarihi Düşükten Yüksek Değere

23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, bu tarihten itibaren yaklaşık %66 değer kazandı. Geçen yılı 42 bin 283 dolardan kapatan Bitcoin, yeni bir zirveye ulaşarak yatırımcıları sevindirdi.

Diğer Kripto Paralar da Yükseliyor

Bitcoin’deki bu değer artışı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde %27'den fazla değer kazanarak, 3 aydır ilk kez 3 bin 200 doların üzerine çıktı. Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin ise üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcı Güveni Arttı

Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol edeceğini belirterek, bunun yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti. Ayrıca, kripto para endüstrisi, kripto yanlısı kongre adaylarını desteklemek için 119 milyon dolardan fazla para harcamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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