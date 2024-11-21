Bitcoin Fiyatı Trump Dönemiyle Yükselişe Geçti: 97 Bin Doların Üzerinde

Bitcoin İvme Kazanıyor

Bitcoin, ABD’deki başkanlık seçiminden bu yana %40’tan fazla değer kazanarak 97 bin doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, Donald Trump’ın sosyal medya şirketinin kripto para ticaret platformu Bakkt’ı satın alacağına dair çıkan haberlerle tetiklendi.

Küresel Kripto Pazarındaki Değişim

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin’in yanı sıra küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %3,95 artarak 3,19 trilyon doları aştı.

Trump'ın Vizyonu

Donald Trump, seçim kampanyasında dijital varlıklara yönelik yaklaşımıyla ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” haline getirme taahhüdünde bulundu. Ayrıca Trump’ın bir ulusal bitcoin rezervi planı da bulunuyor.

Bitcoin’in Pazar Payı ve Diğer Kripto Paralar

Bitcoin’in fiyatı, %8,6’lık haftalık değer artışıyla ilk kez 97 bin doları aşarken, pazar payı %61'e çıkarak son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Buna karşın piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 7 günde %3’ten fazla değer kaybederek 3 bin 125 dolara geriledi. Alternatif kripto para birimi Solana ise %10,4 artışla 241 doların üzerine çıktı.

Yatırımcıların Beklentileri

Analistler, Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilci Meclisi’ni kontrol etmesinin ve Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’na atanmasının, kripto para yatırımcıları tarafından olumlu karşılandığını belirtiyor. Ayrıca, Trump’ın Coinbase CEO’su Brian Armstrong ile yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

Microstrategy'nin Bitcoin Yatırımı

ABD merkezli Microstrategy, 18 Kasım’da 4,6 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı yaptığını duyurdu. Bu hamle, şirketin elindeki Bitcoin’in toplam değerinin yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmasına neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.