Bitcoin Fiyatı Yüzde 10 Artarak 55 Bin Doları Aştı

Bitcoin'de Tarihi Artış

Son günlerde, küresel piyasalarda meydana gelen satış baskıları sonrası Bitcoin'in fiyatında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Kripto para birimi Bitcoin, 24 saat içinde %10'dan fazla artarak 55,791 dolara ulaştı.

Küresel Kripto Para Piyasasında Yükseliş

Analiz firması Coinmarketcap tarafından sağlanan verilere göre, Bitcoin'in bu çarpıcı yükselişi ile birlikte küresel kripto para piyasasının toplam değeri de %9.6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Finans analistleri, ABD'den gelen son ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar sonrasında piyasalarda bir miktar rahatlama yaşandığını vurguladı. Bu durum, yatırımcıların kripto paralara olan ilgisini artırdı.

Ethereum da Yükselişte

İkinci sıradaki kripto para birimi Ethereum da son 24 saatte %12.1 değer kazanarak 2,520 dolara yükseldi. Analistler, bu iki kripto paranın yükseliş trendinin, genel piyasa sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

Piyasa Endişeleri

Haftanın ilk işlem gününde, ABD'de artan resesyon endişeleri ve Asya piyasalarındaki belirsizlikler küresel piyasalarda tarihi satış baskısının etkisini hissettirmişti.