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Bitcoin Fiyatında Resesyon Korkusu ile Keskin Düşüş

Bitcoin, ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri nedeniyle 24 saatte yüzde 12,5 azaldı. Ethereum da etkilenerek değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:43
Bitcoin Fiyatında Resesyon Korkusu ile Keskin Düşüş

Bitcoin Fiyatı Resesyon Endişeleriyle Düşüş Yaşadı

Son 24 saatte Bitcoin fiyatı, ABD ekonomisindeki olası resesyon endişeleriyle yüzde 12,5 oranında düşerek 53.230 dolar seviyesine geriledi.

Analiz firması Coinmarketcap verilerine göre, küresel kripto para piyasası da aynı dönemde %14’ten fazla azalarak toplamda 1 trilyon 840 milyar dolara düştü.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, ABD'den gelen ekonomik verilerin piyasada endişelere yol açtığını ve bunun kripto para fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını belirtiyor. Özellikle, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin temmuz ayında 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine inmesi, piyasa beklentilerini aşamadı.

Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın şahinleşmesi ile birlikte Nikkei 225 endeksindeki düşüşün de piyasalara olumsuz yansıdığı ifade ediliyor.

Ethereum'un Durumu

Resesyon korkuları Ethereum'u da etkiledi. Son 24 saatte %19,3 değer kaybederek 2.346 dolar seviyesine kadar geriledi.

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