Bitcoin yatırımcısının yüzü gülüyor: 7 ayda yüzde 76 kâr getirdi

2023 yılının ilk 7 ayında, Bitcoin yatırımcılarına büyük bir kazanç sağladı. Bu süreçte arada dalgalanmalar olsa da, Bitcoin değeri yatırımcılarına yüzde 76 oranında kazandırdı. Ancak Ağustos ayının başında yaşanan düşüşlerle Bitcoin, yüzde 2 kayıpla güne başladı ve 21 Haziran'da görülen 28.720$ seviyelerini test etti. Bu dönemdeki yatay hareketlilik, yatırımcıların ilgisini diğer altcoinlere yönlendirdi. Özellikle ALPACA gibi bazı altcoinler yüksek kazançlar elde etti.



19 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ OLDU





Coinshares verilerine göre, kripto varlıklardan çıkışlar oldu ve bu çıkışların %93'ü long-Bitcoin yatırım ürünlerinde gerçekleşti. Yatırımcılar bu süreçte Ethereum harici diğer altcoinleri tercih etti. Altcoinlere toplam 19 milyon dolarlık girişler olurken, Cardano, Solana ve XRP gibi bazı altcoinlere dikkat çekici miktarlarda yatırım yapıldı.

Kripto piyasasında, ABD'nin gelir idaresi IRS'nin staking gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik açıklamaları ve SEC davalarının etkileri sürerken, Uber CEO'sunun kripto para ödemeleri konusunda yakın zamanda bir programda açıklama yapması da dikkat çekti.

Bitcoin teknik analize göre, 28.720$ seviyesinin altına gerilemesi ve düşen kanalın taban seviyesine yaklaşması piyasadaki olumsuz görünümü yansıtıyor. Ancak 28.783$ bölgesi önemli bir ara destek olarak konumlanıyor ve Bitcoin bu seviyeden destek alarak tekrar 29.000$ üzerine yükselirse olumlu bir fiyatlamaya dönebilir. Ancak SEC ve Coinbase haberleri gibi faktörler, piyasanın zorluğunu ve dalgalanmalarını etkilemeye devam ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 1,12 trilyon dolar seviyelerinde hareket ediyor. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri ve teknik analizleri yakından takip ederek, yatırım kararlarını dikkatli bir şekilde vermelidir. Piyasanın volatil yapısı göz önünde bulundurularak, riskler değerlendirilmeli ve uzman görüşlerine başvurulmalıdır.