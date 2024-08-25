Bitlis'te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni Düzenlendi

Bitlis'te Yeni Yatırımlar Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Bitlis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni, Kiler İplik Fabrikası önünde gerçekleşti. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışı yapılan her fabrikanın bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Tarihi Günlerde Yatırımlara Devam

Kutlu Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünde böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye hedefiyle ilerlediklerini söyledi. Kacır, "Tüm dünya ekonomik daralmalardan geçerken biz siyasi istikrarımızla gücümüze güç katıyor, önemli kalkınma adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Sanayisinin İvmesi

Son 22 yılda atılan kararlı adımlarla Türk sanayisinin güçlü altyapısını oluşturduklarını belirten Kacır, Türkiye'nin küresel bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti. Ülkede savunma sanayinde önemli atılımlar yapıldığını ve bu başarıların sivil alanlara da taşındığını vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Yatırımlar

Bölgesel büyüme hedeflerini sürdüren Bakan Kacır, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma süreçlerinden pay aldığını belirtti. Batman, Diyarbakır, Gaziantep gibi illerin ihracat rakamlarını örnek göstererek, bu bölgelerde açılacak üretim tesislerinin istihdama katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gençlere Destek Sözü

Kacır, "Asım'ın nesli Türk gençliğini milli teknoloji hamlesi yolculuğunda asla yalnız bırakmayacağız" diyerek gençlerin önemine dikkati çekti. Bitlis'te 31 yeni üretim tesisinin açılışını yaptık ve bunların istihdama büyük katkı sunacağını vurguladı.

Ulaşım Yatırımları ve Turizm Gelişimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'teki ulaşım yatırımları hakkında bilgi vererek, ilde önemli yollar ve projelerin tamamlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, aynı zamanda Bitlis’in turizm potansiyelini artırmak için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.