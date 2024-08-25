Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bitlis'te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni Düzenlendi

Mehmet Fatih Kacır, Bitlis'teki yeni yatırımların bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:01
Bitlis'te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni Düzenlendi

Bitlis'te Yeni Yatırımlar Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Bitlis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni, Kiler İplik Fabrikası önünde gerçekleşti. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışı yapılan her fabrikanın bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Tarihi Günlerde Yatırımlara Devam

Kutlu Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünde böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye hedefiyle ilerlediklerini söyledi. Kacır, "Tüm dünya ekonomik daralmalardan geçerken biz siyasi istikrarımızla gücümüze güç katıyor, önemli kalkınma adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Sanayisinin İvmesi

Son 22 yılda atılan kararlı adımlarla Türk sanayisinin güçlü altyapısını oluşturduklarını belirten Kacır, Türkiye'nin küresel bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti. Ülkede savunma sanayinde önemli atılımlar yapıldığını ve bu başarıların sivil alanlara da taşındığını vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Yatırımlar

Bölgesel büyüme hedeflerini sürdüren Bakan Kacır, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma süreçlerinden pay aldığını belirtti. Batman, Diyarbakır, Gaziantep gibi illerin ihracat rakamlarını örnek göstererek, bu bölgelerde açılacak üretim tesislerinin istihdama katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gençlere Destek Sözü

Kacır, "Asım'ın nesli Türk gençliğini milli teknoloji hamlesi yolculuğunda asla yalnız bırakmayacağız" diyerek gençlerin önemine dikkati çekti. Bitlis'te 31 yeni üretim tesisinin açılışını yaptık ve bunların istihdama büyük katkı sunacağını vurguladı.

Ulaşım Yatırımları ve Turizm Gelişimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'teki ulaşım yatırımları hakkında bilgi vererek, ilde önemli yollar ve projelerin tamamlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, aynı zamanda Bitlis’in turizm potansiyelini artırmak için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!