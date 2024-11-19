Blackstone, Jersey Mike's Subs'ın Çoğunluk Hisselerini Satın Alıyor

Blackstone, Sandviç Zinciri Jersey Mike's Subs'ın Çoğunluk Hissesini Ediniyor

Blackstone, ünlü sandviç zinciri Jersey Mike's Subs'ın çoğunluk hissesini almak için önemli bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şirket tarafından yönetilen özel sermaye fonlarının, Jersey Mike's Subs'taki bu çoğunluk hissesini satın alacağı belirtildi.

Peter Cancro, Hisse Payını Koruya

Açıklamaya göre, Jersey Mike's'ın Kurucusu ve CEO'su Peter Cancro, önemli bir hisse senedi payını koruyacak ve işletmeye liderlik etmeye devam edecek.

Genişleme Hedefleri ve Dijital Dönüşüm

Anlaşma ile birlikte Jersey Mike's'ın Blackstone ile ortaklığının, markanın ABD pazarındaki ve uluslararası alandaki genişlemesini hızlandırması bekleniyor. Ayrıca, teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarına da katkı sağlayacağı vurgulandı. Önceki satın almalarla, Blackstone'un performansını artıran zincirler üzerinde önemli bir etkisi olduğu kaydedildi.

Düzenleyici Onay Süreci

Yapılan açıklamada, satın almanın düzenleyici onaylar dahil olmak üzere belirli kapanış koşullarına tabi olduğu ve işlemin 2025'in başlarında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Peter Cancro’dan Büyüme Vurgusu

Jersey Mike's CEO'su Cancro, konuya ilişkin olarak, "Jersey Mike's'ın büyüme hikayesinin henüz erken safhalarında olduğumuza ve Blackstone'un daha da yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak doğru ortak olduğuna inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Blackstone’un Yatırım Temaları

Blackstone Kıdemli Genel Müdürü Peter Wallace da şirketin yüksek büyüme potansiyeline sahip franchise işletmelerinin genişlemesini hızlandırma konusundaki deneyimine dikkat çekerek, bu alanın en önem verdikleri yatırım temalarından biri olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın Değeri 8 Milyar Dolar

Ayrıca, ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu anlaşmanın değerinin 8 milyar dolar olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.