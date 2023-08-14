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BluTV abonelik ücretlerine dev zam: Birçok kişi iptal ediyor

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BluTV abonelik ücretlerine dev zam: Birçok kişi iptal ediyor
Ekonomik zorluklarla başa çıkmak adına BluTV, abonelik ücretlerine yüzde 50'ye varan zam yaptı. İşte yeni BluTV fiyatları...

Döviz kurlarının ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte, maliyet artışları hemen hemen her sektörde hissediliyor. Son olarak, popüler dizi ve film platformu BluTV, bu artan maliyetlerden etkilenenler arasına katıldı ve abonelik tarifelerine zam yaptı. BluTV aboneleri, zammın etkisiyle cüzdanlarından daha fazla pay ayırmak zorunda kaldı.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

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Eylül 2022'de gerçekleşen son zamdan sonra, aylık abonelik ücreti 49,90 TL'den 99,90 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik seçeneği ise 12 taksit imkanıyla ayda 29,90 TL yerine 49,90 TL olarak belirlendi.

Daha önce, platformun abonelik ücretleri daha hesaplıydı. Aylık abonelik ücreti 49,90 TL olarak sunulurken, yıllık abonelik seçeneği 12 taksit imkanıyla ayda 29,90 TL şeklinde sunulmuştu.

Bu yüzde 50'lik zamla birlikte, aylık abonelik ücreti 99,90 TL seviyesine çıktı. Yıllık abonelik opsiyonu ise aylık 49,90 TL'lik taksitlerle sunulmaya başlandı.

BluTV'nin bu zammı, aboneler arasında maliyet artışlarına yönelik bir tartışma yarattı. Artan maliyetlerin hizmetlere yansımasının kaçınılmaz olduğu bir dönemde, BluTV'nin zam kararı aboneleri düşündürüyor. 

Ekonomi
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