BM'den Kritik Mineraller İçin 'Sorumlu Finansman' Çağrısı

UNEP, artan kritik mineral talebi karşısında sürdürülebilir üretim için sorumlu finansman ve yatırım çağrısı yaptı; rapor yatırım ihtiyaçları ve çözüm önerilerini sıralıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:15
BM: Kritik mineraller için sorumlu finansman çağrısı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), temiz enerji dönüşümüyle talebi hızla artan kritik minerallerin sürdürülebilir üretimi için sorumlu finansman ve yatırım çağrısında bulundu.

Raporun bulguları

UNEP bünyesindeki Uluslararası Kaynak Paneli tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Dönüşüm Minerallerinin Sorumlu Tedarikinin Finansmanı" başlıklı rapor, dünya genelinde kritik mineral talebi, üretimi, ticareti ve finansmanındaki gelişmeleri analiz etti. Rapora göre, dünyada kritik mineral çıkarımı 1970'ten beri beş kat arttı.

Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve bataryalar gibi temiz enerji teknolojilerinde bu mineraller yoğun olarak kullanılıyor ve temiz enerji dönüşümünün hızlanmasıyla talebin artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Finansman ve yatırım ihtiyaçları

UNEP, sermaye yoğun ve yüksek riskli bir sektör olan madencilikte sorumlu finansman sağlanması ve yatırımların bu anlayışla yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, uluslararası ölçekte çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi için resmi finans kaynaklarına erişimin artırılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, dünyada 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için kritik minerallere yönelik madencilik yatırımlarının 2030'a kadar 450 milyar dolar, 2040'a kadar 800 milyar dolar seviyesine ulaşması gerekiyor.

Önerilen politikalar ve araçlar

Rapor, yeni ham madde ihtiyacını azaltabilecek tedbirler olarak geri dönüşüm hedefleri, devlet destekli finansman ve vergi teşvikleri, eko-tasarım teşvikleri ile geri dönüşüm tesislerini finanse edecek yeşil tahviller gibi araçları sıralıyor. Ayrıca şeffaflığın artırılması, yerel koşullara uygun ruhsatlandırma süreçleri ve kapasite geliştirme gibi uygulamalarla sektör için bir "uluslararası sürdürülebilirlik çerçevesi" oluşturulabileceği belirtiliyor.

Uzman değerlendirmesi

Uluslararası Kaynak Paneli Eş Başkanı Janez Potocnik, rapora ilişkin değerlendirmesinde sürdürülebilir finansmanın rolünü vurgulayarak, sürdürülebilirlik ilkelerinin yaygınlaşmasıyla "sorumlu madencilik" anlayışının kural haline gelebileceğini belirtti. Potocnik ayrıca şunları kaydetti: "Enerji dönüşümü için gerekli mineral ve metallere yönelik talep, insan haklarına ve çevreye saygı gösterirken sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan bir madencilik sektörü gerektiriyor."

