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BM: Karbon Piyasaları En Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınmasına Katkı Sağlayabilir

BM, en az gelişmiş ülkelerin karbon piyasalarından yararlanarak kalkınmalarını destekleyebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:27
BM: Karbon Piyasaları En Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınmasına Katkı Sağlayabilir

BM'nin Karbon Piyasaları Üzerine Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), en az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını desteklemek amacıyla karbon piyasası projelerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Kalkınma ve İklim Eylemi Arasındaki Bağlantı

Yapılan açıklamada, karbon piyasalarının ekonomik büyüme ile iklim eylemi arasında bir köprü oluşturarak, dünyanın en kırılgan ekonomilerinde sürdürülebilir kalkınma için gerekli fonların hareket geçirilmesine yardımcı olabileceği ifade edildi. Ancak, bu piyasalardan sağlanan finansmanın, en az gelişmiş ülkelerde sınırlı kaldığı ve şimdiye kadar sadece mütevazı etkiler yarattığı kaydedildi.

Daha Güçlü Yerel Düzenlemelerin Önemi

UNCTAD, daha güçlü yerel yasaların ve düzenlemelerin, bu ülkelerin karbon piyasalarından daha fazla faydalanmasını sağlayacağını vurguladı. Böylece, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebilecek yollar açılmış olacak.

Karbon Kredilerinin Ticareti

Açıklamada, karbon piyasalarının, karbon kredilerinin alım satımına olanak tanıyan platformlar olduğu belirtilerek, bu piyasalara katılmanın, satıcı ülkelerin gelir elde etmesine ve alıcıların emisyonlarını dengelemeye katkı sağlamasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

Ekonomik Zorluklar ve Erişim Problemleri

En az gelişmiş ülkelerin, karbon piyasalarına dahil olan ilk ülkeler arasında yer aldığı ancak küçük ekonomik ölçekleri, altyapı eksiklikleri, teknoloji yetersizlikleri ve kurumsal kapasite sorunları nedeniyle sınırlı etkilere sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, bu ülkelerin yabancı yatırım çekme konusundaki güçlükleri, küresel karbon piyasalarına erişimlerini zorlaştırmaktadır.

Coğrafi Yoğunlaşma Sorunu

UNCTAD, coğrafi yoğunlaşmanın önemli bir problem olduğuna dikkat çekti. Bangladeş, Kamboçya, Kongo, Malavi, Uganda ve Zambiya, gönüllü piyasalarda ihraç edilen karbon kredilerinin yüzde 75'inden fazlasını oluşturuyor.

Potansiyelin Değerlendirilmesi

En az gelişmiş ülkelerin, ormancılık ve tarım gibi alanlarda karbon kredisi üretimi için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Ancak, bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için daha yüksek karbon fiyatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

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