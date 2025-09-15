BMD Ağustos Anketi: Giyim ve Ayakkabıda Kartlı Harcama 131,1 milyar TL'ye Yükseldi

BMD anketine göre ağustosta giyim ve ayakkabıda kartlı harcama 131,1 milyar TL’ye çıktı; artışın ana kaynağı indirim kampanyaları ve maliyet baskısı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 12:16
BMD Ağustos Anketi: Giyim ve Ayakkabıda Kartlı Harcama 131,1 milyar TL'ye Yükseldi

BMD Ağustos Anketi: Giyim ve Ayakkabıda Kartlı Harcama 131,1 milyar TL'ye Yükseldi

Anketin Özeti ve Öne Çıkan Veriler

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından üyeler arasında gerçekleştirilen ağustos ayı anketi sonuçları açıklandı. BMD Başkanı Sinan Öncel, ankette öne çıkan verileri ve sektörel değerlendirmelerini paylaştı.

Sinan Öncel: "Giyim ve ayakkabıda kartlı harcama tutarının ağustosta 131,1 milyar liraya, işlem adedinin ise 75,1 milyona ulaştığını..."

Kartlı Harcama ve İşlem Adedi

Öncel, Merkez Bankası verilerine atıfla giyim ve ayakkabıda temmuzda 110,2 milyar lira olan kartlı harcamanın ağustosta 131,1 milyar liraya, işlem adedinin ise 64,5 milyondan 75,1 milyona çıktığını belirtti. Yemek harcamalarında da temmuzdaki 114,9 milyar liradan ağustosta 149,1 milyar liraya yükseliş ve işlem adetinde 220,1 milyondan 274,5 milyona artış izlendi.

İndirim Kampanyalarının Rolü

Öncel, satış ve ciro artışlarının temel olarak indirim kampanyalarından kaynaklandığını vurguladı: "Artış temel olarak indirim kampanyalarından kaynaklanıyor." İndirimlerin etkisiyle markaların nakit akışını çevirmeye çalıştığını, bunun ise kârlılığı geri plana ittiğini ifade etti.

Ankete göre markaların %65'i ağustos cirolarının en az %40'ını, %44'ü ise cirolarının en az %60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun %81 ve üzerini indirimlerden elde eden üyelerin oranı ise %23 oldu.

Fiyatlama, TÜFE ve Maliyet Baskısı

Öncel, ağustosta yıllık TÜFE'nin %32,95 olduğunu hatırlatarak, indirim kampanyalarının etkisiyle hazır giyim ve ayakkabıda yıllık fiyat artışının uzun bir aradan sonra %9,49 ile tek haneye düştüğünü belirtti. Buna karşın neredeyse her dört markadan üçünün yıllık ciro artışının TÜFE'nin altında kaldığını, bunun perakendecinin maliyetle fiyat baskısı arasında sıkıştığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Öncel ayrıca, BMD üyelerinin yaklaşık yarısının giyim ve ayakkabı markalarından oluştuğunu vurgulayarak: "Fiyatlar Avrupa'dan bile pahalı olduğu için yabancıya satışlar da 2 yıl öncesine göre yarı yarıya azaldı." değerlendirmesinde bulundu. Kira, ham madde ve işçilik başta olmak üzere yüksek maliyet sorunlarının sürdüğünü belirtti.

Sektöre Yönelik Öneriler

Maliyetlerdeki keskin artışın sektörde kırılganlığı artırdığına dikkat çeken Öncel, markalı perakendenin sağlıklı bir yapıya kavuşması için önerilerini sıraladı: "Borçlar Kanunu'nda mülk sahibine tanınan 'sebepsiz fesih' hakkının ve hammadde ve ara mal ithalatında ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulamasının kaldırılması başta olmak üzere sektörü destekleyecek önlemlerin hızla devreye alınması gerekiyor."

Genel olarak BMD'nin ağustos anketi, indirim kampanyalarının satış ve ciroyu artırdığını, ancak yüksek maliyetlerin ve fiyat baskısının sektörü zorladığını ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda %4,39 Yükseldi — Dolar 41,3140, Avro 48,5830
2
2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
3
BIST 100 %4,39 Arttı — Borsa İstanbul İşlem Hacmi 116,8 Milyar Lira
4
Yozgat'ta Üretilen Balık Ağları Avrupa'ya İhraç Ediliyor
5
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
6
Avro Bölgesi Temmuzda 12,4 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası
7
Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa’da İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü