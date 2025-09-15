BMD Ağustos Anketi: Giyim ve Ayakkabıda Kartlı Harcama 131,1 milyar TL'ye Yükseldi

Anketin Özeti ve Öne Çıkan Veriler

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından üyeler arasında gerçekleştirilen ağustos ayı anketi sonuçları açıklandı. BMD Başkanı Sinan Öncel, ankette öne çıkan verileri ve sektörel değerlendirmelerini paylaştı.

Sinan Öncel: "Giyim ve ayakkabıda kartlı harcama tutarının ağustosta 131,1 milyar liraya, işlem adedinin ise 75,1 milyona ulaştığını..."

Kartlı Harcama ve İşlem Adedi

Öncel, Merkez Bankası verilerine atıfla giyim ve ayakkabıda temmuzda 110,2 milyar lira olan kartlı harcamanın ağustosta 131,1 milyar liraya, işlem adedinin ise 64,5 milyondan 75,1 milyona çıktığını belirtti. Yemek harcamalarında da temmuzdaki 114,9 milyar liradan ağustosta 149,1 milyar liraya yükseliş ve işlem adetinde 220,1 milyondan 274,5 milyona artış izlendi.

İndirim Kampanyalarının Rolü

Öncel, satış ve ciro artışlarının temel olarak indirim kampanyalarından kaynaklandığını vurguladı: "Artış temel olarak indirim kampanyalarından kaynaklanıyor." İndirimlerin etkisiyle markaların nakit akışını çevirmeye çalıştığını, bunun ise kârlılığı geri plana ittiğini ifade etti.

Ankete göre markaların %65'i ağustos cirolarının en az %40'ını, %44'ü ise cirolarının en az %60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun %81 ve üzerini indirimlerden elde eden üyelerin oranı ise %23 oldu.

Fiyatlama, TÜFE ve Maliyet Baskısı

Öncel, ağustosta yıllık TÜFE'nin %32,95 olduğunu hatırlatarak, indirim kampanyalarının etkisiyle hazır giyim ve ayakkabıda yıllık fiyat artışının uzun bir aradan sonra %9,49 ile tek haneye düştüğünü belirtti. Buna karşın neredeyse her dört markadan üçünün yıllık ciro artışının TÜFE'nin altında kaldığını, bunun perakendecinin maliyetle fiyat baskısı arasında sıkıştığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Öncel ayrıca, BMD üyelerinin yaklaşık yarısının giyim ve ayakkabı markalarından oluştuğunu vurgulayarak: "Fiyatlar Avrupa'dan bile pahalı olduğu için yabancıya satışlar da 2 yıl öncesine göre yarı yarıya azaldı." değerlendirmesinde bulundu. Kira, ham madde ve işçilik başta olmak üzere yüksek maliyet sorunlarının sürdüğünü belirtti.

Sektöre Yönelik Öneriler

Maliyetlerdeki keskin artışın sektörde kırılganlığı artırdığına dikkat çeken Öncel, markalı perakendenin sağlıklı bir yapıya kavuşması için önerilerini sıraladı: "Borçlar Kanunu'nda mülk sahibine tanınan 'sebepsiz fesih' hakkının ve hammadde ve ara mal ithalatında ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulamasının kaldırılması başta olmak üzere sektörü destekleyecek önlemlerin hızla devreye alınması gerekiyor."

Genel olarak BMD'nin ağustos anketi, indirim kampanyalarının satış ve ciroyu artırdığını, ancak yüksek maliyetlerin ve fiyat baskısının sektörü zorladığını ortaya koydu.