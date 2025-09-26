BMW'den Küresel Geri Çağırma: Marş Motoru Yangın Riski

BMW'den küresel geri çağırma: Marş motoru arızısı yangın riski doğuruyor

Eylül 2015 - Eylül 2021 üretimleri etkileniyor

Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW, Eylül 2015 ile Eylül 2021 arasında üretilen araçlarını, marş sistemindeki bir arızanın yangına yol açma riski nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

BMW'ye göre etkilenen araçlarda su, marş motoruna belirli noktalardan sızarak korozyona neden olabiliyor. Bu durum motorun çalıştırılmasını imkansız hale getirebiliyor; ayrıca kısa devre ve marş motorunda bölgesel aşırı ısınma meydana gelebiliyor. En kötü senaryoda ise bu mekanik sorun aracın yanmasına yol açabiliyor.

Geri çağırma kapsamı ve uygulama

Şirket, Almanya'da yaklaşık 136.500 aracın geri çağrılacağını açıkladı. ABD'de ise 196 binden fazla BMW aracın geri çağrılacağı, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından belirtildi.

BMW, küresel olarak toplam kaç aracın etkilendiği ve geri çağırmanın maliyeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Firma, sorunlu araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçecek ve etkilenen araçlara kendi servis merkezlerinde ücretsiz muayene ve onarım hizmeti sunulacağını bildirdi.

NHTSA açıklamasında da marş motoru rölesinin korozyona uğrayıp aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açabileceği; bunun da yangın riskini artırdığı vurgulandı.