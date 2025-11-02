Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 1853 Yolcu Geldi

Sezonun planlı son seferleriyle ilçeye hareketlilik geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery 2 ve Emerald Azzurra isimli kruvaziyerler toplam 1.853 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı gemiler, ilçedeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2'de, çoğu İngiliz olmak üzere 1.798 yolcu ve 723 personel bulunduğu bildirildi. Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

Rodos Limanı'ndan hareket eden ve 110 metre uzunluğundaki Emerald Azzurra'da ise çoğu ABD'li olmak üzere 55 yolcu ve 76 personel yer aldı. Emerald Azzurra'nın Bodrum'dan sonraki rotası İstanköy (Kos) Limanı olarak açıklandı.

Tur programı kapsamında limana gelen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine yöneldi. Ziyaretçiler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıda gezinti ve alışveriş yaptı; bazıları taksi veya tur otobüsleriyle şehir turuna çıkarak tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti.

