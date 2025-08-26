DOLAR
Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 959 Yolcu Geldi

Explora I ve Star Clipper ile Bodrum'a gelen toplam 959 yolcu, kentte tarihi ve turistik alanları gezdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:37
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Explora I ve Star Clipper isimli kruvaziyerler toplam 959 yolcu getirdi.

Explora I Bodrum Cruise Port'ta

Siros Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı Explora I, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. 248 metre uzunluğundaki kruvaziyerde çoğu ABD'li 837 yolcu ile 648 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Rodos Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe plajını gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Star Clipper Göcek'e Hareket Edecek

Uzunluğu 111 metre olan Star Clipper'de ise çoğu ABD'li 122 yolcu ile 76 personel bulunduğu öğrenildi. Rodos Limanı'ndan geldiği belirtilen geminin akşam Göcek Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

