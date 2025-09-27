Bodrum'a 'Europa 2' Kruvaziyeriyle 481 Yolcu Geldi

Malta bayraklı gemi Bodrum Cruise Port'a yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi. Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

225 metrelik kruvaziyerde, çoğu Alman olmak üzere 481 yolcu ve 371 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Paros Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Ziyaret, bölge turizmine canlılık kazandırdı.

