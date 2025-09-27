Bodrum'a 'Europa 2' Kruvaziyeriyle 481 Yolcu Geldi

Malta bayraklı 'Europa 2' kruvaziyeriyle Bodrum'a gelen 481 yolcu, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezip tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:14
Bodrum'a 'Europa 2' Kruvaziyeriyle 481 Yolcu Geldi

Bodrum'a 'Europa 2' Kruvaziyeriyle 481 Yolcu Geldi

Malta bayraklı gemi Bodrum Cruise Port'a yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi. Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

225 metrelik kruvaziyerde, çoğu Alman olmak üzere 481 yolcu ve 371 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Paros Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Ziyaret, bölge turizmine canlılık kazandırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Europa 2" kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Europa 2" kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cam Kemik Hastası Hamza Mesut Ağır, Doktorluk Hayalini Gerçekleştiriyor
2
Bodrum'a 'Europa 2' Kruvaziyeriyle 481 Yolcu Geldi
3
Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Temmuz'da 182,6 Milyar Dolara Geriledi
4
Türkiye'nin Katılımıyla 'Bilgi Buzkıranı' Kuzey Kutbu Seferi Tamamlandı
5
Döviz Kurları 2023: İstanbul ve Ankara'daki Güncel Fiyatlar
6
Fitch: ABD'nin Yeni Çelik ve Alüminyum Tarifeleri Emtia Piyasalarında Dalgalanmayı Artıracak
7
EPDK, 2025 Lisans Bedellerini Açıkladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı