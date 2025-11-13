Bodrum'da 2025 Kruvaziyer Sezonu Rekorla Kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025 kruvaziyer sezonu, ziyaretçi ve gemi sayılarında yeni rekorlarla sona erdi. Sezon boyunca limana uğrayan gemiler ve Bodrum-Kos hattındaki feribot hareketliliği dikkat çekti.

Sezon verileri

2025 kruvaziyer sezonu, 3 Nisan günü Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle başladı ve yine aynı geminin 12 Kasım tarihindeki ziyaretinde, 634 yolcu ve 436 mürettebat ile sona erdi. Bu sezon toplam 116 kruvaziyer gemisi ile 138 bin 149 yolcu geldi. Geçen yıl Bodrum'a 98 gemiyle yaklaşık 118 bin yolcu gelmişti; bu yıl hem gemi hem yolcu sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Bodrum-Kos hattı ve feribot trafiği

Liman hareketliliğinde Bodrum-Kos hattı da öne çıktı. Yıl boyunca gerçekleştirilen 1078 feribot seferi ile toplam 137 bin 848 yolcu taşındı. Yetkililer, kış döneminde de Bodrum-Kos hattında feribot seferlerinin devam etmesinin planlandığını belirtti.

Yeni gemiler ve karşılama törenleri

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises'a ait Malta bayraklı Aroya gemisi sezon boyunca 12 sefer gerçekleştirdi. Virgin Voyages'a ait Resilient Lady ve Marella Cruises'a ait Marella Discovery 2 gemileri de her biri 12'şer seferle limanı ziyaret etti. Lüks segmentte ise Evrima, Ilma ve Luminara ile birlikte Silver Muse ve Silver Whisper Bodrum Cruise Port'a uğradı.

Bu sezon ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum rotasına dahil oldu: Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d'Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral. Limana ilk kez gelen gemiler geleneksel olarak Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken, uğurlamalar keman dinletisiyle gerçekleştirildi.

