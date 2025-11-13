Bodrum'da 2025 Kruvaziyer Sezonu Rekorla Kapandı

Bodrum 2025 kruvaziyer sezonunu 116 gemiyle 138 bin 149 yolcuyla kapattı; Bodrum-Kos hattında 1078 feribot seferiyle 137 bin 848 yolcu taşındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:42
Bodrum'da 2025 Kruvaziyer Sezonu Rekorla Kapandı

Bodrum'da 2025 Kruvaziyer Sezonu Rekorla Kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025 kruvaziyer sezonu, ziyaretçi ve gemi sayılarında yeni rekorlarla sona erdi. Sezon boyunca limana uğrayan gemiler ve Bodrum-Kos hattındaki feribot hareketliliği dikkat çekti.

Sezon verileri

2025 kruvaziyer sezonu, 3 Nisan günü Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle başladı ve yine aynı geminin 12 Kasım tarihindeki ziyaretinde, 634 yolcu ve 436 mürettebat ile sona erdi. Bu sezon toplam 116 kruvaziyer gemisi ile 138 bin 149 yolcu geldi. Geçen yıl Bodrum'a 98 gemiyle yaklaşık 118 bin yolcu gelmişti; bu yıl hem gemi hem yolcu sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Bodrum-Kos hattı ve feribot trafiği

Liman hareketliliğinde Bodrum-Kos hattı da öne çıktı. Yıl boyunca gerçekleştirilen 1078 feribot seferi ile toplam 137 bin 848 yolcu taşındı. Yetkililer, kış döneminde de Bodrum-Kos hattında feribot seferlerinin devam etmesinin planlandığını belirtti.

Yeni gemiler ve karşılama törenleri

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises'a ait Malta bayraklı Aroya gemisi sezon boyunca 12 sefer gerçekleştirdi. Virgin Voyages'a ait Resilient Lady ve Marella Cruises'a ait Marella Discovery 2 gemileri de her biri 12'şer seferle limanı ziyaret etti. Lüks segmentte ise Evrima, Ilma ve Luminara ile birlikte Silver Muse ve Silver Whisper Bodrum Cruise Port'a uğradı.

Bu sezon ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum rotasına dahil oldu: Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d'Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral. Limana ilk kez gelen gemiler geleneksel olarak Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken, uğurlamalar keman dinletisiyle gerçekleştirildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE 2025 YILINDA 116 KRUVAZİYER GEMİSİNDE 138 BİN 149 YOLCU GELDİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE 2025 YILINDA 116 KRUVAZİYER GEMİSİNDE 138 BİN 149 YOLCU GELDİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE 2025 YILINDA 116 KRUVAZİYER GEMİSİNDE 138 BİN 149 YOLCU GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi 30 Kasım 2025
2
KUDAKA'dan 18-35 Yaş Genç Kadınlara Ücretsiz Girişimcilik Eğitimi
3
Altın %98 Kazandırdı — Döviz Enflasyonun Altında Kaldı
4
Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru
5
NATEN, Nadir Toprak Elementlerini Cevherden Uç Ürüne Taşıma Hedefiyle Üretiyor
6
Mevsimden Arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE Eylülde Aylık %2,71 Arttı
7
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Bulls Portföy %614,69 Lider

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de