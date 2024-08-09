Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum'da Seabourn Encore Kruvaziyeri İle 571 Yolcu

Seabourn Encore adlı kruvaziyer, Bodrum'a gelerek 571 yolcu getirdi. Yolcular, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:40
Bodrum'da Seabourn Encore Kruvaziyeri İle 571 Yolcu

Bodrum'a Gelen Seabourn Encore Kruvaziyeri

Muğla'nın Bodrum ilçesi, lüks kruvaziyer Seabourn Encore ile 571 yolcu ağırladı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Kuşadası Limanı'nın ardından Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı.

Yolcuların Bodrum Macerası

Gemide yer alan çoğunluğu A.B.D. ve İngiltere vatandaşı toplam 571 yolcu, gemiden indikten sonra Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı.

Deniz keyfi için Yalıçiftlik, Kumbahçe ve Gümbet sahillerine giden yolcular, burada yüzerek ve su sporları yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca pek çok ziyaretçi, yöresel kafe ve restoranlarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Gemi Seferi

Seabourn Encore, Bodrum'da geçirdiği zamanın ardından akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kuşadası...

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kuşadası Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kuşadası...

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kuşadası Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız