Bodrum'da Seabourn Encore Kruvaziyeri İle 571 Yolcu

Bodrum'a Gelen Seabourn Encore Kruvaziyeri

Muğla'nın Bodrum ilçesi, lüks kruvaziyer Seabourn Encore ile 571 yolcu ağırladı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Kuşadası Limanı'nın ardından Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı.

Yolcuların Bodrum Macerası

Gemide yer alan çoğunluğu A.B.D. ve İngiltere vatandaşı toplam 571 yolcu, gemiden indikten sonra Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı.

Deniz keyfi için Yalıçiftlik, Kumbahçe ve Gümbet sahillerine giden yolcular, burada yüzerek ve su sporları yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca pek çok ziyaretçi, yöresel kafe ve restoranlarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Gemi Seferi

Seabourn Encore, Bodrum'da geçirdiği zamanın ardından akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kuşadası Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Kuşadası Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.