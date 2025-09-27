Bodrum'da Turizm Canlı: Festivallerle Doluluk %80-85

Bodrum'da Turizmi Canlandıran Etkinlikler: Festivaller ve Yarışmalar

Eylül sonlarına gelinmesine rağmen Bodrum'da kültürel ve sportif organizasyonların etkisiyle otel, sahil ve günübirlik turlarda hareketlilik devam ediyor. Yerli ve yabancı tatilciler, sonbaharın yazdan kalma sakin günlerinde bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken deniz ve güneşin de keyfini çıkarıyor.

Tatilciler, ilçenin simgeleri Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve Konacık Pedasa Antik Kenti başta olmak üzere birçok tarihi alanı ziyaret ederek tatillerine ayrı bir renk katıyor.

Doluluk ve turist profili

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine ilçede canlılığın festivaller, yarışmalar ve etkinliklerle sürdüğünü, otellerde ekim ayında da yoğunluk beklediklerini söyledi. Dengiz, "Şu anda doluluk oranı yüzde 80-85 seviyesinde. 5 Kasım'a kadar turizm hareketliliğinin süreceğini öngörüyoruz. Bodrum'da 15 Eylül-15 Ekim dönemi 'sarı yaz' olarak adlandırılır. Bu dönemde festivaller, yarışmalar ve organizasyonlar Bodrum'a ilgiyi artırıyor. İlçede ulusal ve uluslararası yarışmalar, etkinlikler devam edecek." diye konuştu.

Dengiz, turist profiline değinerek İngiltere başta olmak üzere Polonya, Rusya ve Almanya'dan gelen ziyaretçilerin ilgisinin sürdüğünü, İngiltere'den gelenlerin eylül ve ekimi tercih ettiğini belirtti. Ayrıca Londra'dan Bodrum'a kış sezonunda da direkt uçuşların devam edeceğinin, bunun da turizmin canlı kalmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.

Öne çıkan organizasyonlar

Gümüşlük Müzik Festivali — 16 Temmuz-9 Eylül tarihlerinde 22'incisi düzenlenen festival, birçok ülkeden sanatçıyı ağırladı ve çok sayıda sanatsever tarafından takip edildi.

Uluslararası MotoFest — 12-14 Eylül'de Gümbet Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen motosiklet tutkunları buluştu; binlerce motosikletten oluşan konvoy büyük beğeni topladı.

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası (3. ayak) — 18-21 Eylül'de düzenlenen yarışlara 100'ün üzerinde sporcu katıldı ve yarışlar geniş ilgi gördü.

Uluslararası Bodrum Balık Festivali — 28-29 Eylül'de yapılacak festivalde deniz ürünleri tadımları, balıkçılık kültürünü tanıtan stantlar ile müzik ve dans gösterileri yer alacak; etkinlik gastronomi turizmine katkı sunacak.

Bodrum Yarı Maraton — 3-5 Ekim'de düzenlenecek uluslararası koşu etkinliği, Bodrum merkez ve sahil hattında profesyonel atletlerin yanı sıra amatör koşucuları da ağırlayacak.

Bodrum Uluslararası Film Festivali — 3-8 Ekim'de Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda eş zamanlı gösterimler, yönetmen söyleşileri ve atölyeler ile gerçekleşecek.

Bodrum Bot Şov — 15-19 Ekim'de ilk kez düzenlenecek etkinlikte denizcilik sektörünün önde gelen firmaları yer alacak; 200'den fazla tekne ve 500'den fazla markanın katılımı bekleniyor.

Bodrum Cup Yelken Yarışları — 16-21 Ekim'de Bodrum, Gökova ve çevre koylarda gerçekleştirilecek yarışlar, konserler ve sahil etkinlikleriyle büyük bir şenliğe dönüşecek; organizasyon, 'sarı yazın' zirvesi olarak nitelendiriliyor.

Bodrum Sanat Günleri — 5-10 Kasım'da resim, heykel ve fotoğraf sergileri, atölyeler ve sanatçı buluşmalarıyla kültür turizmi canlı tutulacak.

Kasım ortasında Karaada'da düzenlenecek doğa yürüyüşleri ve yoga atölyeleri ile sağlık turizmi odaklı Yerel Lezzet Günleri gibi etkinlikler de bölgedeki hareketliliğe katkı sağlayacak.

