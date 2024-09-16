Boeing, Grev Sonrası Maliyet Azaltma Önlemlerini Açıkladı

Boeing'den Maliyet Azaltma Önlemleri

Amerikan havacılık devi Boeing, çalışanlarının strike（grev）kararının ardından maliyetleri düşürmek amacıyla bazı önlemler alacağını açıkladı. Şirket, işe alımları durdurma, seyahatleri askıya alma ve gereksiz harcamaları minimize etme yoluna gidecek.

İşe Alımlar ve Harcamalar Askıya Alınacak

Boeing Mali İşler Direktörü Brian West, grevdeki işçilerle yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmak için çabalarının devam ettiğini belirtti. West, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu grev, toparlanma çabalarımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Nakit akışını korumak ve geleceğimizi güvence altına almak için gerekli adımları atmalıyız," ifadelerini kullandı.

Önerilen Önlemler

West, almayı planladıkları maliyet azaltma önlemleri hakkında bilgi verdi. Bu, tüm çalışanlar için işe alımın dondurulması ve maaş artışlarının durdurulmasını kapsıyor. Ayrıca, bazı çalışanların geçici ücretsiz izne çıkarılması da değerlendiriliyor.

Seyahat ve Harcama Kısıtlamaları

Boeing, kritik müşteri ve tedarik zinciri ile ilgili olmayan tüm seyahatlerin durdurulacağını, gerekli olmayan sermaye harcamalarının askıya alınacağını ve hava gösterileri ile diğer etkinliklerde katılımın azaltılacağını ifade etti.

West, tedarikçi harcamalarında da önemli kesintilere gideceklerini, özellikle 737, 767 ve 777 programlarındaki satın alma emirlerinin çoğunun durdurulacağını belirtti.

Grev Hakkında Bilgiler

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) tarafından temsil edilen yaklaşık 30 bin işçi, 13 Eylül'de greve gitmişti. İşçilerin grev kararı, Boeing'in dört yıllık süreçte %25'lik ücret artışı teklifini reddetmesinin ardından alınmıştı.