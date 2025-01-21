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Boğaziçi Öğrencisinden Yerli Yapay Zeka Destekli Eğitim Asistanı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Atakan Özkaya, yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformunu hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:32
Boğaziçi Öğrencisinden Yerli Yapay Zeka Destekli Eğitim Asistanı

Boğaziçili Öğrenci Eğitimde Yenilikçi Bir Adım Attı

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Atakan Özkaya, yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformunu geliştirerek öğrencilere ve öğretmenlere eğitimde destek sağlamayı hedefliyor.

Öğrencilerin Zorluklarına Duyarlı Bir Çalışma

İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen Özkaya, ortaokul ve lise öğrencilerine özel ders vererek onların eğitim süreçlerine katkıda bulunmaya başladı. Bu deneyim, ona 2021'de Sarıkamış’ta tanıştığı bir ilkokul öğrencisinden duyduğu zorlukları hatırlattı. Pandemi dönemindeki eğitim sıkıntıları, tüm öğrencilerin benzer sorunlar yaşadığını gösterdi.

Yerli Yapay Zeka Destekli Eğitim Asistanı Nedir?

Özkaya, Boğaziçi, Koç ve Bilkent üniversitelerinden 15 arkadaşının desteğiyle geliştirdiği bu platformun, her çocuğun bilgi eksiğini gidermeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, öğretmenlerin günlük işlerini de kolaylaştıracak bir “copilot” gibi işlev gördüğünü vurguladı.

Eğitime Eşit Fırsatlar Sunma Amacı

Uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlandığını belirten Özkaya, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlama hedeflerini öne çıkardı. Ayrıca, öğretmenlerin Sivas Kongresi gibi belirli konularda kolaylıkla içerik hazırlayıp sunabileceğini ifade etti.

Aldığı Destekler ve Gelecek Hedefleri

Başarıyla hayata geçirilen uygulama, 10 binden fazla öğrenci tarafından indirildi ve 2 bin öğretmen tarafından kullanılmaya başlandı. İş Bankası'nın Yapay Zeka Fabrikası ve Türk Eğitim Derneği ile işbirliği içinde çalışarak, eğitimde fark yaratmayı hedefleyen Özkaya, uluslararası pazarlara açılmanın hayalini kuruyor.

Özkaya, yerli imkanlarla geliştirdikleri bu platformu öncelikle Türkiye’de sunmayı, ardından Afrika ve Hindistan gibi eğitime erişim zorluğu çeken ülkelerde kullanıma sunmayı planlıyor. Bu yolla, Türkiye’nin milli değerlerini evrensel bir bağlamda tanıtmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Atakan Özkaya'nın öğrencilere...

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Atakan Özkaya'nın öğrencilere özel ders asistanı sunarken, öğretmenlere de işlerinde destek sağlamasını hedeflediği yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformu hayata geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Atakan Özkaya'nın öğrencilere...

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Atakan Özkaya'nın öğrencilere özel ders asistanı sunarken, öğretmenlere de işlerinde destek sağlamasını hedeflediği yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformu hayata geçti.

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