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BoJ'dan Faiz Artışı Sinyali: Gözler Ekonomik Veri ve Enflasyonda

Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarını artırma sinyali vererek para politikasında sıkılaştırma hedeflerini sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:47
BoJ'dan Faiz Artışı Sinyali: Gözler Ekonomik Veri ve Enflasyonda

BoJ'dan Faiz Artışı Açıklaması

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, enflasyonun olumlu bir şekilde ilerlemesi durumunda para politikasında sıkılaştırma adımlarına devam edileceğini belirtti.

Ekonomi ve Enflasyon Üzerine Değerlendirmeler

Himino, Kofu kentinde iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik faaliyet ve fiyatların tahmin modellerine uyum göstermesi halinde, faiz artırımlarında daha fazla ilerleme kaydedileceği mesajını verdi.

Başkan Yardımcısı, BoJ'un finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip edeceğini vurguladı: "Ekonomik faaliyet ve fiyatların tahminleri karşılama olasılığı varsa, para politikasını ayarlayacağımız yönündeki yaklaşımımızda bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

Son Faiz Artırım Süreci

BoJ, yaklaşık 17 yıl aradan sonra faiz artırma kararı alarak, temmuz ayında politika faizini %0,25 seviyesine çekmiş ve böylece son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Önceki kayıtlara göre, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de bu süreçten etkilenerek %12,40 oranında büyük bir düşüş yaşamış, ardından toparlanma göstermiştir.

Piyasalardaki Beklentiler

Piyasalarda, BoJ'dan bu yıl içerisinde bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, bu artışın daha önce öngörüldüğü gibi ekim ayında değil, aralık ayında olacağı tahmin edilmektedir.

Son ekonomik veriler, Japonya'daki ekonomik toparlanmanın, Merkez Bankası'nın %2 enflasyon hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde yönlendirilebileceği yönündeki öngörüleri destekliyor. Japonya ekonomisi, nisan-haziran döneminde yıllık %3,1 büyüme gösterirken, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla %0,5 artış beklenmesine karşın %0,8 oranında genişleme kaydetmiştir.

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