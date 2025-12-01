Bolu'da hamsi kilosu 150 liraya düştü

Bolu'da kış mevsiminin ilk gününde vatandaşlar, kilosu 150 lira olan hamsiye yoğun ilgi gösterdi. İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında balık tezgahları kalabalıklaştı.

Pazardaki hareketlilik ve fiyat

İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında Bolulu vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti. Hamsinin kilogram fiyatı geçtiğimiz günlerde 200 liradan 150 liraya düştü, bu durum tezgâhlarda yoğun talep yarattı.

Balıkçı İlhan Başaran'dan açıklama

Sezonun ilk gününden itibaren hamsilerin Bolu'ya iyi geldiğini söyleyen balıkçı İlhan Başaran, şu ifadeleri kullandı: "Sezon başladığından beri hamsiler süper geliyor. Şu an tabii balık biraz pahalı. Nedenini sorarsanız, önceden hamsi Ereğli'den, yakından çıkıyordu, şu anda ise gitgide Giresun, Rize'den geliyor. Bu hamsi de Rize'den geldi. Nakliye fazla olduğundan fiyatlara biraz yansıdı. Bolu'ya gelen hamsi Türkiye'nin hiçbir yerine gelmez. Böyle özeldir, tek tek seçeriz, içine çöp koymayız. Şu anda hamsi revaçta, en güzeli hamsi. Zargana gelmeye başladı, mezgit var, çupra var, levrek var. Ama en güzeli şu anda Rize'den gelen hamsi. Hamsi pırıl pırıl, şu anda fiyatı 150 lira. Uzaktan geldiği için nakliyeye biniyor, nakliyeye bindiği 150 liradan satılıyor."

Tazelik için dikkat edilecek noktalar

Hamsinin tazeliğiyle ilgili bilgi veren Başaran, tüketicilere uyarılarda bulundu: "Balık almaya geldiğinizde solungaçları kırmızı olacak. Açtığınızda kırmızı ise tazedir. Bizim milletimiz bilmiyor, balık tezgahta bekliyorsa bekleyince kırmızı oluyor. Kırmızı olunca bayattır. Açtığınızda kırmızı olacak. Eğer dururken, solungaçları açılmadan kırmızıysa o bayattır."

Tüketici görüşü

Pazardaki balık tezgahından alışveriş yapan bir çift, fiyatları değerlendirdi: "Fiyatlar bence uygun. 1 kilo hamsi balığı aldık" ifadelerini kullandı.

