Bolu'da yatırım fırsatı: 1.580.400 TL değerinde arsa satışa çıkıyor!

Bolu ili, merkez Alpağutbey mahallesinde bulunan ve tapunun 3145 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz, 439 m2 yüzölçümüne sahip bir arsadır. İlgili arsa, 18 madde uygulaması görmüş olup, imar parselidir ve 3 kat yapı izni bulunan TAKS 0,40 ve KAKS 1,20 imar durumuna sahiptir. Çevresinde yapılaşma başlamış ve imar yolları açılmış olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Bu taşınmazın birim fiyatı 3.600,00 TL/m2 olup, toplam değeri 1.580.400,00 TL olarak belirlenmiştir.

İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ

İlgili taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına uygun olarak belirlenmiştir. Taşınmazın inşaat cephesi en az 6 metre, en fazla 40 metre olacak şekilde düzenlenmiş olup, inşaat derinliği en az 10 metre, en fazla 40 metre olarak belirlenmiştir. İnşaat tarzı bahçeli olup, bodrum hariç 3 kat ve saçak seviyesi 9,50 metre olarak belirtilmiştir. Ayrıca, arka ve yan bahçe mesafesi 3 metre olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.580.400,00 TL

KDV Oranı: %10

ARTIRMA BİLGİLERİ

Satışa çıkarılan taşınmaz için iki ayrı artırma yapılacaktır.

BİRİNCİ ARTIRMA

Başlangıç Tarihi ve Saati: 05/09/2024 - 14:00

Bitiş Tarihi ve Saati: 12/09/2024 - 14:00

İKİNCİ ARTIRMA

Başlangıç Tarihi ve Saati: 01/10/2024 - 14:00

Bitiş Tarihi ve Saati: 08/10/2024 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

İLANIN ÖNEMLİ HUSUSLARI

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Satışa çıkarılan taşınmazla ilgili detaylı bilgilere ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir. İlgili dosya numarası 2022/22 SATIŞ olup, artırma süreçleri ve detayları buradan takip edilebilir.



