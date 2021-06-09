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Borç yapılandırma düzenlemesi neleri kapsayacak? Bor yapılandırma Resmi Gazete'de yayınldı

Meclis'te sunulan yapılandırma yasasının ardından yapılandırma düzenlemesine yönelik kanunların yürürlüğe girmesiyle vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, KYK borç yapılandırılması da bu düzenlemenin içinde yer aldı. Yapılandırma için belirtilen son başvuru tarihi 31 Ağustos. Peki borçların yapılandırılması nasıl olacak? İşte detaylar..

09 Haziran 2021 Çarşamba 02:10
Borç yapılandırma düzenlemesi neleri kapsayacak? Bor yapılandırma Resmi Gazete'de yayınldı
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Resmi Gazate'de yapılandırma düzenlemesine yönelik kanunların yürülüğe girmesiyle vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, KYK borç yapılandırılması da bu düzenlemenin içinde yer aldı. Yapılandırma için belirtilen son başvuru tarihi 31 Ağustos.  Peki borçların yapılandırılması nasıl olacak? İşte borç yapılandırmasına dair tüm detaylar..

Pek ççok kişiyi ilgilendiren yeniden yapılandırma yasası ile yeni borç yapılandırma kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borç konusunda sıkıntı çeken vatandaşlar için gecikme faizlerini idari para cezalarını ve KYK borçlarını yapılandırmak için iyi bir fırsat olacak.

İlk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar

Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla beraber yürülüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında; 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 senesi için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları bulunuyor.Yapılandırma için belirtilen son başvuru tarihi ise 31 Ağustos. Ödemelerin ilk taksit olarak yatırılması da Eylül ayı sonuna kadar olacak.

Matrah artımına gidildi

Yapılan düzenlemeyle 2016-2020seneleri arası içi matrah artımı da sağlandı. Matrah artımı sağlayan mükellefler için 2021 senesine devreden zararlarının yarısını silinmiş olacak. Dava safhasında bulunanların kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırması sağlanacak.

Belediye borçları da yapılandırabilecek


Belediyeler borç yapılandırma sayesinde su, atık, katı atık ücretleri gibi bazı paylarla büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su kanalizasyon idarelerinin su ve atık su ücretlerini yapılandıracak.

MTV de yapılandırabiliyor

Motorlu taşıtlar vergisinde taşıta yönelik idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'nun ödenmesi durumunda taksit ödeme zamanında fenni muayene izni sağlanacak.

Kredi borçlarını (çek,senet vb) zamanında ödeyemeyenler için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne durumun bildirilmesi halinde ve kredi müsşterilerinin yükümlülükleri sağladıkları takdirde geçmiş ödeme performanslarına yönelik olumsuz kayıtları, bu düzenleyme birlikte dikkate alınmayacak.

KYK borçları yapılandırma kapsamında

KYK borçları da yapılandırma kapsamı içerisinde olacak. Yapılandırmayla beraber 6, 9. 12, 18 aylık taksitlerle ödeme imkanı sunulacak.

Bu cezalar kapsam dışı

Korona virüs kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün ürünleri kullanımına yönelik verilen para cezaları kapsam dışında tutuldu.


Son Güncelleme: 09.06.2021 02:10
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Resmi GazeteKYKBorçYapılandırmaYasaKanun
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